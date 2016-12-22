Кадыров призвал россиян провести новогодние каникулы на курортах Чечни

По мнению Рамзана Кадырова, если россияне заботятся о своей безопасности, то отдыхать на новогодних каникулах им следует не в Европе, а в своей стране. Кадыров пригласил соотечественников встретить Новый года на курортах Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей России не ездить на новогодние каникулы в Европу, а провести их в своей стране и в возглавляемой им республике. Об этом он написал в своем канале в Telegram, обосновав свое предложение соображениями безопасности.

Он предупредил россиян, которые выбирают Европу для посещения на новогодние каникулы, что сейчас там неспокойное время и «периодически происходят теракты». «Граждане России должны думать о своей безопасности и безопасности своих родных. Теракты происходят и в праздничные дни в местах, где больше всего народа», — отметил чеченский лидер.

Кадыров порекомендовал жителям России отмечать Новый год в своей стране. «Приезжайте к нам, в Чечню, посетите курорт «Серноводск-Кавказский», турбазы «Нихалоевские водопады», «Кезеной-Ам», — написал он.

Кадыров подчеркнул, что красоту России нужно видеть и познавать своими глазами. «Развивая внутренний туризм, мы даем рост духовной культуре общества», — добавил политик.

По словам Кадырова, Россия — передовая страна в борьбе с терроризмом, где днем и ночью силовики и правоохранительные органы работают, чтобы защитить своих граждан. «Мы несем ответственность не только за жизни своих граждан, но и за иностранных туристов», — пояснил он.

Ранее американский госдепартамент рекомендовал туристам из США соблюдать осторожность при посещении мест массового скопления людей при поездках в Европу на зимние праздники из-за повышенного риска террористической угрозы. Ведомство вспоминает о терактах на зимние праздники на рождественской ярмарке в Берлине в ФРГ и в ночном клубе в турецком Стамбуле. «Сейчас местные власти продолжают контртеррористические операции, но Госдеп все еще обеспокоен возможностью будущих террористических нападений», — уточняется в сообщении.

Накануне Рамзан Кадыров предложил приговаривать к расстрелу вербовщиков террористов. «Вот его-то как раз можно было и приговорить к расстрелу, ибо он в отличие от смертника хочет жить, а не идет сам на смерть», — считает политик.