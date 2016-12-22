Туристам в Арктике запретили запускать дроны в высокоширотных турах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Эдду Фальк, менеджера Ассоциации операторов арктических экспедиционных круизов (Association of Arctic expedition cruise operators, AECO). Такое заявление она сделала на конференции «Арктический морской туризм как драйвер развития Мурманской области» на Мурманской международной деловой неделе.

Ассоциация повысила экологические требования для операторов и туристов, чтобы сохранить Арктику и ее хрупкую экосистему.

Международная организация AECO заработала в 2003 году. Туроператоры Северной Европы, Гренландии и Шпицбергена, которые входят в состав ассоциации, соблюдают строгие регламенты экологической безопасности и безопасности судоходства.

В начале ноября ассоциация при поддержке Фонда охраны окружающей среды Свальбарда (Шпицберген) разработала и опубликовала рекомендации, которые должны помочь любителям дикой природы наслаждаться арктической фауной безопасно и не беспокоить птиц и животных, на которых они приезжают посмотреть. В них даются советы, как вести себя, если вы обнаружили в Арктике гнездо с птенцами, как вести себя, встретив моржей, тюленей, белых медведей и других диких животных. В списке также содержатся общие сведения о разных видах животных, птиц и морских обитателей Арктики.