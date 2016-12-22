Зарплаты китайских и российских специалистов практически сравнялись

Российские зарплаты для квалифицированных кадров почти не растут последние три года. А специалисты, которые часто меняют работу, оказываются в лучших условиях, чем постоянные сотрудники, выяснили в компании Korn Ferry Hay Group

Отечественным специалистам не стоит ждать значительных прибавок к зарплате в 2018 году, пришли к выводу в Korn Ferry Hay Group. Консалтинговая компания проводит исследование заработных плат ежегодно. В этом году в нем были рассмотрены более 25 тыс. компаний из 110 стран мира, в том числе 650 из России. Всего было проанализировано 20 млн зарплатных значений.

Под специалистами авторы понимают сотрудников, которые «обладают набором академических знаний и пониманием теорий. Это может быть как начальная должность профессионала, предполагающая законченное высшее образование и минимальный опыт работы, так и должность без высшего образования, но с обширным практическим опытом».

В России в 2016 году работодатели планировали повысить зарплату в следующем году на 7% (так и случилось), в текущем планируют в 2018 году поднять ее опять на 7%, рассказала РБК руководитель аналитиков Korn Ferry Hay Group Алина Гогунова​. Учитывая, что прогнозируемая годовая инфляция составит, согласно данным ЦБ, 3,5–3,8%, повышение незначительное, комментирует Андрей Захаров, директор департамента по подбору персонала для финансовых институтов компании «Контакт».

Несмотря на то что на рынке труда нет дефицита юристов и финансистов, именно они получали наибольшую прибавку. Как правило, их нанимали непрофильные компании. Зато специалисты, вакансий которых мало на рынке труда, наоборот, часто продолжают получать невысокую зарплату, нередко даже ниже среднего уровня, выяснили специалисты Korn Ferry Hay Group. Среди них: инженеры, сотрудники производства, специалисты по контролю качества и безопасности, здоровью и окружающей среде.

По словам Алины Гогуновой, такое несоответствие объясняется низкой текучестью кадров в этих отраслях: люди трудоустраиваются в компанию, работают там долго, а зарплата остается примерно той же, что была в самом начале. Там, где текучесть кадров выше, новых специалистов нанимают на большие деньги, чем их предшественников. В проигрыше оказываются в первую очередь специалисты, которые трудятся в компании минимум три года. А те, кто меняет работу каждые один-два года, получают в среднем на 30% больше, чем коллеги на аналогичных должностях.

Еще в 2014 году средняя зарплата российского специалиста была на 38% выше, чем китайского, но в нынешнем году уровень оплаты труда в России сравнялся с китайским. А по сравнению с западными компаниями ситуация в российских и вообще сильно ухудшилась. Три года назад зарплаты отечественных специалистов находились на уровне польских. Сейчас в компаниях Польши получают в среднем на 22% больше. По сравнению с США и Германией разрыв еще больше — в пять раз, с Финляндией и Францией — в три. Индия пока что отстает, но уже догоняет Россию: три года назад в этой стране зарплаты были в пять раз меньше, чем у нас, а теперь только втрое.