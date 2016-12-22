В Кремле отказались комментировать мемуары Юрия Лужкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналиста о том, можно ли расценивать информацию из мемуаров экс-мэра Москвы Юрия Лужкова как провокацию в предвыборный период.

«Вы знаете, не стал бы я, наверно, никак комментировать мемуары Лужкова», — сказал Песков.

Накануне, 16 ноября, «Московский комсомолец» опубликовал выдержки из мемуаров Лужкова, где говорится, что причиной его отставки с поста мэра Москвы стал отказ поддержать намерение занимавшего тогда пост президента России Дмитрия Медведева выдвинуться на второй срок.

Как следует из мемуаров Лужкова, с предложением поддержать Медведева к нему обратился от имени некой «группы» бизнесмен Борис Хаит (основатель, бывший генеральный директор и президент страховой компании «Спасские ворота»), а после отказа мэра последовали «обвинения в задымлении Москвы горящими в Подмосковье торфяниками», а в эфир вышли «провокационные фильмы» о его семье. Позднее же, по словам Лужкова, глава президентской администрации Медведева Сергей Нарышкин предложил мэру написать заявление об увольнении по собственному желанию, пригрозив в случае отказа увольнением.

28 сентября 2010 года Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий Лужкова. В документе говорилось: «Отрешить Лужкова Юрия Михайловича от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия президента РФ».

24 сентября 2011 года Медведев на съезде «Единой России» предложил партии поддержать Владимира Путина как кандидата в президенты на грядущих выборах.