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Умер французский актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш
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Умер французский актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш
Общество, 15:10
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Умер французский актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш
Робер Ирш (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Французский актер театра и кино Робер Ирш умер в Париже в возрасте 92 лет. Он прославился, сыграв роль Планше — верного слуги д’Артаньяна в «Трех мушкетерах» 1959 года. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на Джеффри Бурденета, актера и режиссера, который находился рядом с ним.

Два дня назад Ирш был госпитализирован из-за падения.

Настоящее имя актера — Поль Робер. Он родился в 1925 году в коммуне Л'Иль-Адаме на севере Франции. Его отец был владельцем кинотеатра Apollo, где показывали фильмы, осуждающие нацизм. В 1939 году его отец должен был покинуть Париж не столько из-за своего еврейского происхождения, а из-за того, что показал в своем кинотеатре L'Apollo один из первых голливудских фильмов, осуждающих нацизм. В итоге семья провела войну во французском городе Монморильон в департаменте Вьенна. После окончания войны будущий актер вернулся во Францию.

В конце 1940-х годов он окончил драматическое отделение парижской консерватории. Он также снялся в таких фильмах, как «Собор Парижской Богоматери», «Асы», «Лечение шоком» и «Мой мужчина». ​Ирш был удостоен четырех наград «Мольер».

Теги: Париж , «Три мушкетера» , Робер Ирш
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