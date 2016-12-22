Владимир Кличко и Хью Джекман стали лауреатами «Бэмби»

В Германии вручена старейшая премия страны в области СМИ «Бэмби». В число лауреатов вошли актер Хью Джекман и боксер Владимир Кличко. Об этом сообщается на сайте оргкомитета премии.

Джекман получил приз в категории «Развлечения». Жюри отметило его «отличный внешний вид и неотразимое обаяние». «А еще у него есть чувство юмора, доброе сердце и командный дух», — добавила вручавшая приз актриса Ирис Бербен.

Кличко получил награду из рук тренера сборной Германии по футболу Йоахима Лева с формулировкой «за выдающуюся работоспособность, выносливость, дисциплину и справедливость». «Он человек мирового класса», — заявил Лев.

Также лауреатами стали певец Том Джонс (номинация «Легенда»), модель Клаудиа Шиффер («Мода»), художник Ай Вейвей («Мужество»). В экологической номинации «Наша Земля» жюри отметило актера Арнольда Шварценеггера и активисток Мелати и Изабель Вийсен за кампанию в пользу запрета пластиковых пакетов на Бали.

Премия «Бэмби» вручается с 1948 года концерном Herbert Burda Media. Количество номинаций в разные годы менялось, сейчас их 19. Награда — статуэтка олененка — получила название в честь главного героя диснеевского мультфильма.