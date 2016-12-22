Крупнейший производитель лосося купит долю в заводе «Три ручья»

Крупнейший российский производитель атлантического лосося и озерной форели — «Русская аквакультура» намерена купить долю в заводе по первичной переработке рыбы в Мурманской области. Компания приобрела опцион на заключение договора о покупке 40% ООО «Три ручья», говорится в сообщении «Русской аквакультуры».

Сумму сделки в «Русской аквакультуре» не раскрывают. Источник РБК, близкий к компании, говорит, что опцион будет реализован до конца 2018 года.

Совладельцами ООО «Три ручья», по данным ЕГРЮЛ на ноябрь 2017 года, на паритетных началах выступают директор завода Игорь Петриченко и Георгий Шавернев. Выручка компании по РСБУ в 2016 году составила, по информации «СПАРК-Интерфакса», 17,9 млн руб., чистая прибыль — 6,8 млн руб. Мощности завода «Три ручья» по переработке красной рыбы составляют 25 тыс. т в год, «Русская аквакультура» сотрудничала с ним на протяжении последних двух лет, инвестиция позволит достичь «стратегической цели по выходу на производство свыше 30 тыс. т товарной красной рыбы к 2025 году», отмечается в сообщении «Русской аквакультуры».

Компания «Русская аквакультура» (ранее — «Русское море») занимается выращиванием атлантического лосося в Мурманской области и радужной форели в Карелии. Крупнейший акционер компании — брат губернатора Московской области Максим Воробьев (47,85%), другими акционерами являются совладелец «Самолет девелопмент» Михаил Кенин (23,5%) и УК «Свиньин и партнеры» (23,4%).

В ноябре этого года «Русская аквакультура» объявила о намерении провести вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже до конца ноября 2017 года. Цена размещения будет объявлена после 21 ноября, ценовой диапазон акций в рамках предстоящего SPO составляет 110–140 руб. за одну акцию.

В ходе размещения «Русская аквакультура» планирует привлечь около 2 млрд руб. Источник РБК, близкий к компании, также сообщал, что компания не исключает проведения второго SPO в среднесрочной перспективе — после 2018 года.



Чистая прибыль «Русской аквакультуры» по МСФО по итогам первого полугодия 2017 года составила 57,7 млн руб. по сравнению с убытком 88 млн руб. годом ранее. Выручка компании выросла в 11,3 раза​ и превысила 3,3 млрд руб.