Скворцова назвала выживаемость детей с онкологией в России лучшей в мире

Выживаемость детей с онкологией в России с 1991 году увеличилась в 10 раз и достигла 80%. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает корреспондент РБК.

«У нас выживаемость детей, больных раком, в том числе раком крови с 1991 года увеличилась с 7% до в среднем 70–80%. При определенных формах, таких как лимфолейкоз, － до 90%. Это лучший показатель в мире», － сообщила министр в ходе мероприятия в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

Скворцова отметила, что родителям пациентов позволено жить вместе с детьми, «чтобы избавить их от одиночества и от страха».

Директор центра детской гематологии, академик РАН Александр Румянцев отметил, что за год в центре проходят лечение ​1,5 тыс. первичных пациентов, тогда как в год в стране заболевают раком около 4 тыс. человек.

Врачи центра проводят 2,5 тыс. операций в год, включая более 200 трансплантаций костного мозга. «Чтобы вы могли себе представить, каждый день, за исключением праздников и воскресных дней, идут трансплантации костного мозга», － отметил директор.

На данный момент в центре 420 пациентов, 150 выздоровевших детей находятся на реабилитации в загородном отделении.