Полиция задержала 20 подозреваемых в разбойном нападении на шахту

Полиция Кемеровской области задержала более 20 человек по подозрению в разбойном нападении на шахту «Анжерская-Южная». Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД сообщает ТАСС.

По словам источника в угольной отрасли, накануне в административное здание шахты ворвались неизвестные. Они повредили камеры, нарушили связь и скрылись. Было возбуждено дело по признакам статьи УК РФ «Разбой», злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Следователи установили и задержали 22 подозреваемых. Они, как сообщается, прибыли из разных городов России. Организатор нападения сразу после совершения налета улетел в Москву, но был задержан в столичном аэропорту.

Конфликт вокруг шахты «Анжерская-Южная» возник, после того как управлявшая ей компания была признана банкротом в феврале 2016 года. После этого было создано новое юрлицо, в которое перевели около тысячи работников. «Банк Российский кредит», который до отзыва у него лицензии в 2015 году, выступал инвестором и кредитором шахты, в судебном порядке оспаривает договор о поставке угля между старым и новым предприятиями. В настоящее время отгрузка угля с «Анжерской-Южной» приостановлена, добыча также же не ведется, так как склады переполнены.