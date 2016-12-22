Пассажирский самолет вернулся в Норильск из-за сигнала о неисправности
Общество, 10:30
0
Пассажирский самолет вернулся в Норильск из-за сигнала о неисправности
Самолет Embraer E-170, принадлежащий авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Норильска, вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о неисправности. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По информации ведомства, воздушный борт отправился в Новосибирск в 5:45 мск. В 7:05 мск он благополучно совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета.
На борту самолета были 67 пассажиров, они ожидают повторной отправки рейса.
Прокуратура проводит проверку соблюдения норм безопасности полетов и прав пассажиров задержанного рейса.
«Интерфакс» со ссылкой на Западно-Сибирское СУ на транспорте Следственного комитета сообщает, что проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.