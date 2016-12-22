СК возбудил дело о доведении до самоубийства дочери прокурора

В среду, 15 ноября, студентка столичного колледжа покончила жизнь самоубийством, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник, знакомый с материалами уголовного дела. Погибшая девушка оказалась дочерью старшего прокурора главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры России Владимира Михайлиди, отметил источник, знакомый с материалами следствия.

В следственном управлении по северо-восточному административному округу главного следственного управления СК России по Москве возбудили уголовное дело по ст. 110 УК России (доведение до самоубийства). «В 21:30 в дежурную часть ГУВД поступило сообщение о том, что на улице Малыгина из окна многоквартирного дома выпала девушка», — рассказал источник в полиции. «После опроса близких и соседей следователи установили, что девушка находилась в депрессивном состоянии», — добавил он. В материалах дела говорится, что депрессия была вызвана совершением в отношении нее неустановленными следствием лицами противоправных действий, выразившихся в жестоком обращении, угрозах, и систематическом унижении человеческого достоинства, рассказал источник, знакомый с материалами уголовного дела.