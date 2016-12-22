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У Андрея Малахова родился первенец
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У Андрея Малахова родился первенец
Общество, 08:05
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У Андрея Малахова родился первенец

У телеведущего Андрея Малахова и его жены — издателя журнала ELLE Натальи Шкулевой родился ребенок. Об этом сообщает StarHit, главным редактором которого является Малахов.

Мальчик родился 16 ноября около 23:30 мск в подмосковном клиническом госпитале «Лапино». Вес новорожденного — 4,020 кг, рост — 54 см.

«Имя ребенка нам предстоит еще выбрать, хотим посмотреть на характер малыша», — заявил Малахов.

О том, что телеведущий ждет первенца, он сообщил в августе. Тогда он допустил возможность того, что уйдет в декретный отпуск. Как писал журнал ​StarHit, эти планы не нашли понимания у нового продюсера программы «Пусть говорят» Натальи Никоновой, которая «поставила вопрос ребром» — либо он остается вести программу, либо становится бебиситтером.

Малахов объяснил уход с «Первого канала» желанием принимать решения
Технологии и медиа

12 августа Малахов покинул «Первый канал». По данным источников РБК, это было связано с конфликтом внутри команды. Однако сам Малахов свое решение объяснил желанием стать человеком, «который принимает решения». Телеведущий рассказал, что пришел на канал студентом, и, хотя ему удалось стать известным ведущим, он продолжал работать с теми же ​людьми, «которые относятся к тебе, как к сыну полка».

В августе он опубликовал ​открытое письмо гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту, в котором рассказал, что время, проведенное на канале, стало «частью моего ДНК». «45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам [Константину Эрнсту] и «Первому каналу», — подчеркнул он.

В октябре стало известно об основании Малаховым телекомпании «ТВ Хит», которая займется производством контента для ТВ. Также он начал вести игровое шоу «Стена» на канале «Россия 1».

Теги: ребенок , Андрей Малахов , Наталья Шкулева
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