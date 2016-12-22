Сильвестр Сталлоне опроверг обвинения в насилии над несовершеннолетней

Официальный представитель Сильвестра Сталлоне от имени актера выступил с опровержением сообщений о сексуальном насилии с его стороны, пишет TMZ. Ранее о том, что Сталлоне вместе с телохранителем изнасиловал несовершеннолетнюю фанатку, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на заявление жертвы.

Женщина, имя которое издание не сообщила, заявила, что инцидент произошел в 1980-х годах, во время съемок фильма «Изо всех сил», когда ей было 16 лет. По ее словам, она встретила Сталлоне в Лас-Вегасе, где он пригласил ее в свой номер в отеле. Там же оказался и охранник знаменитости. Женщина утверждает, что Сталлоне заставил ее заниматься сексом с ними обоими. После этого ей пригрозили «разбить голову», если она расскажет о случившемся.

Пресс-секретарь Сталлоне Мишель Бега опровергла это сообщение. «Это смехотворная, и полностью сфабрикованнная история. Никто никогда не слышал об этом до того, как она сегодня была опубликована, включая и самого мистера Сталлоне. Он никогда не общался с властями или с кем-либо еще в связи этим вопросом», — заявила она.

Женщина, заявившая о насилии, отказалась официально сообщать о нем в полицию, объяснив это тем, что она была «напугана и унижена». В полиции Лас-Вегаса в ответ на публикацию сообщили, что расследование в отношении актера не может быть заведено из-за отсутствия заявления от потерпевшей.

Волна сообщений о сексуальных домогательствах со стороны известных деятелей Голливуда и политиков началась в США после того, как в подобных случаях был обвинен продюсер «Матрицы» Харви Вайнштейн. Позднее появились сообщения о признаниях женщин в домогательствах со стороны Кевина Спейси, Дастина Хоффмана, режиссеров Ларса фон Триера, Джеймса Тобэка и ряда других известных личностей. 9 ноября актриса Порша де Росси сообщила о приглашении на «приватные пробы» со стороны Стивена Сигала.