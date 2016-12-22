Сенат США одобрил выделение $4,6 млрд. на сдерживание России в Европе

Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2018 год, который предусматривает выделение $4,6 млрд на сдерживание России в Европе и $350 млн военной помощи Украине. Теперь документ будет направлен на подпись Дональду Трампу.

Ранее, 15 ноября, военный бюджет США на 2018 год был одобрен Палатой представителей. В Сенате голосование шло по ускоренной процедуре. Общий объем средств, выделяемых Пентагону, составляет почти $700 млрд. Таким образом. Конгресс одобрил увеличение военного бюджета почти на $80 млрд: в текущем фискальном году на военные нужды было выделено $619 млрд.

Средства, выделяемые на инициативу по «сдерживанию» России в Европе также были увеличены. В 2017 году на эту статью расходов было направлено из бюджета $3,4 млрд. Эти деньги предназначены для финансирования размещения американских военных на континенте, обновления европейской военной инфраструктуре и помощь союзникам, в том числе и не входящим в НАТО.

Так, на военную поддержку стран Балтии (Эстонии, Латвии, Литвы) Конгресс согласился потратить $100 млн. На помощь Украине, по проекту. должно быть направлено $350 млн. Эти средства пойдут на обучение украинской армии и закупку вооружений, в том числе и летальных. В то же время, половина этой суммы, по решению Конгресса, будет разблокирована только в том случае, если глава Пентагона Джеймс Мэттис сможет доказать, что Киев достиг значительных успехов в проведении реформ и борьбе с коррупцией.