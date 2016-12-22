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На загоревшемся складе в Волгограде ликвидировали открытое горение
Общество, 16 ноя, 23:34
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На загоревшемся складе в Волгограде ликвидировали открытое горение

На складе лакокрасочных материалов в Волгограде ликвидировано открытое горение, говорится в сообщении регионального управления МЧС. Спасатели продолжают борьбу с отдельными очагами пожара.

Открытое горение было ликвидировано в 21:11 мск, сообщили в МЧС. Спасатели также сообщили об одной пострадавшей в результате пожара — женщине 1989 года рождения. Издание «Блокнот-Волгоград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщало об одной погибшей.

Видео: Блокнот Волгоград / YouTube

Склад лакокрасочных материалов в Дзержинском районе Волгограда загорелся днем 16 ноября. Спасатели предупредили об угрозе перекидывания огня на соседние склады и жилые здания. Площадь пожара составила порядка 1 тыс.кв.м.

Теги: МЧС , Волгоград , Пожар
Главное
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