Спасатели МЧС ликвидировали последствия ДТП в Марий Эл

Спасатели МЧС ликвидировали последствия ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и лесовозом «КамАЗ» в Республике Марий Эл. Об этом РБК сообщил старший офицер управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Вячеслав Сниткин.

По его словам, в ликвидации последствий ДТП участвовали более 100 человек и 30 единиц техники.

Авария произошла около 17:30 мск на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. В пресс-службе МВД заявили РБК, что микроавтобус в момент ДТП был «полностью забит», вместимость транспортного средства составляет 20 человек.

Как сообщили ТАСС в республиканском МВД, в ДТП погибли 15 человек. «В настоящее время спасатели с помощью гидроинструмента деблокировали всех пострадавших из микроавтобуса, они госпитализированы», — сообщил РБК Сниткин, не уточнив числа раненных.

Как рассказали РБК в региональном управлении МВД, виновником ДТП предположительно был водитель микроавтобуса, который шел на обгон. «В итоге — лобовое столкновение, и он по касательной ушел в обочину», — добавили в МВД.​