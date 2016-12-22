Посольство России на Украине подтвердило ДТП с машиной дипмиссии в Киеве

Посольство России на Украине подтверждает факт участия автомобиля дипмиссии в ДТП 12 ноября 2017 года в Киеве. Об этом сообщили РБК в российском посольстве.
«Вместе с тем отмечаем, что большинство деталей, которые публикуют СМИ в связи с данным инцидентом, не соответствует действительности», — указали в посольстве.
В настоящее время украинские правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. «Рассчитываем, что расследование будет максимально объективным и непредвзятым. До его завершения полагаем некорректным выступать с какими-либо комментариями», — отметили в посольстве.
Ранее телеканал «112 Украина» сообщил о том, что 12 ноября сотрудник посольства России на Украине сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком.
Как заявил телеканалу пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, инцидент произошел около 17:00 мск в Печерском районе Киева. В результате ДТП женщина получила закрытый перелом ноги, ей оказали медицинскую помощь.
У ребенка медики диагностировали ушиб мягких тканей. По словам пресс-секретаря, водитель автомобиля с дипломатическими номерами оказал им первую помощь на месте, также он согласился пройти тест на алкогольное опьянение. «Драгер показал, что алкоголь в его крови отсутствует», — добавил Тракало.По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством). Ему грозит штраф, исправительные работы сроком на два года либо лишение свободы на срок до трех лет.