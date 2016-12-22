В центре Парижа загорелся один из самых известных книжных магазинов

Пожар произошел в одном из самых известных книжных магазинов Парижа La Hune, находящемся на Аббатской улице неподалеку от бульвара Сен-Жермен на левом берегу реки Сены. Об этом сообщает телеканал BFM. На опубликованных каналом кадрах видны черные клубы дыма, поднимающиеся от здания книжного магазина.
По данным телеканала, пожар в магазине начался во время выставки фотографий «Полвека в Гималаях» французского писателя, переводчика и фотографа, буддийского монаха Матьё Рикара. Огонь охватил два этажа здания. О пострадавших или жертвах не сообщается. На месте происшествия работают пожарные, полицейские и сотрудники скорой помощи.
Магазин La Hune был открыт в 1944 году французским издателем и книготорговцем Бернардом Гирбраном.