Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,00 59,58 EUR Нал. 70,65 70,01 USD Бирж. 59,66 -0,56 EUR Бирж. 70,18 -0,87 USD ЦБ. 59,99 -0,26 EUR ЦБ. 70,70 -0,47 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 7762,02 +451,83 ММВБ 2132,65 +0,04% РТС 1126,52 +0,89% Brent 61,33 -0,82% DJIA 23482,98 +0,91% Nasdaq 6802,28 +1,43% FTSE 7386,94 +0,19%
Рост российской промышленности остановился впервые с начала года
Лента новостей
Последствия аварии с 14 жертвами в Марий Эл. Фотогалерея 22:09, Фотогалерея  Спасатели МЧС ликвидировали последствия ДТП в Марий Эл 22:00, Общество Собянин посоветовал организаторам матчей в «Лужниках» «сделать выводы» 21:51, Общество «Боруссия» вывела из состава лидера команды по дисциплинарным причинам 21:50, Спорт Посольство России на Украине подтвердило ДТП с машиной дипмиссии в Киеве 21:47, Общество В центре Парижа загорелся один из самых известных книжных магазинов 21:30, Общество МВД назвало обгон причиной аварии в Марий Эл с 14 жертвами 21:30, Общество Следователи начали проверку по факту ДТП с лесовозом в Марий Эл 21:16, Общество Рост российской промышленности остановился впервые с начала года 21:12, Экономика Опубликовано видео с места аварии микроавтобуса и «КамАЗа» в Марий Эл 21:02, Общество Лужков назвал отказ поддержать второй срок Медведева причиной отставки 21:00, Политика Кудрин попросил Пенсионный фонд не реагировать на «горячие заголовки» СМИ 20:49, Общество Зеппельт призвал МОК ответить на слова Тягачева о расстреле Родченкова 20:48, Спорт Мединский назвал «анекдотом» сообщения о «стоп-листах» Минкультуры 20:37, Общество При столкновении лесовоза и автобуса в Марий Эл погибли 14 человек 20:22, Общество Лукашенко призвал банкиров перестать быть «скопищем жирных котов» 20:15, Политика Россия возобновит гуманитарную помощь Ливии 20:05, Политика В Россию из ФРГ экстрадировали обвиняемого в покушении на полицейского 20:03, Общество Суд обязал бывшую жену Берлускони вернуть ему €60 млн алиментов 19:59, Общество В МВД назвали предварительную причину аварии с 8 жертвами в Марий Эл 19:53, Общество Глава РЖД оценил стоимость наземного метро в Москве в 50–60 млрд руб. 19:52, Бизнес Квартиры в пятиэтажках перестали дорожать из-за реновации 19:47, Бизнес У входа в Парк Горького установят зеркальную елку-куб за 12,6 млн руб. 19:43, Общество Деньги любят тишину: как проходят закрытые продажи элитных новостроек 19:38, РБК и элитная недвижимость​ В ДНР начали подготовку к обмену пленными с Украиной 19:34, Политика Биполярное расстройство: о чем спорят Россия и США в Сирии 19:30, Мнение Крупнейший суверенный фонд задумался об отказе от инвестиций в нефтегаз 19:30, Экономика В Марий Эл при столкновении автобуса и лесовоза погибли восемь человек 19:16, Общество
Рост российской промышленности остановился впервые с начала года
Экономика, 21:12
0
Рост российской промышленности остановился впервые с начала года

Рост промышленности в октябре показал нулевой прирост впервые с начала 2017 года (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

«Индекс промышленного производства в январе—октябре 2017 года по сравнению с январем—октябрем 2016 года составил 101,6%, в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года — 100,0%, по сравнению с сентябрем 2017 года — 105,7%», — указывается в сообщении. В сентябре показатель вырос на 0,9% в годовом выражении, в январе—сентябре — на 1,8%.

В августе представитель Минэкономразвития сообщал РБК, что в ведомстве прогнозируют рост промышленности на 2% по итогам 2017 года.

Теги: Россия , Росстат , Промышленность
Главное
Лужков назвал отказ поддержать второй срок Медведева причиной отставки Политика
Материалы по теме
Добыча газа и производство бульдозеров разогнали промышленность России Экономика
Путин назвал «хронической» проблему контрафакта в легкой промышленности Политика
Рост российской промышленности замедлился после окончания холодов Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку