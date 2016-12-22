Рост российской промышленности остановился впервые с начала года
Экономика, 21:12
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Рост российской промышленности остановился впервые с начала года
Рост промышленности в октябре показал нулевой прирост впервые с начала 2017 года (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.
«Индекс промышленного производства в январе—октябре 2017 года по сравнению с январем—октябрем 2016 года составил 101,6%, в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года — 100,0%, по сравнению с сентябрем 2017 года — 105,7%», — указывается в сообщении. В сентябре показатель вырос на 0,9% в годовом выражении, в январе—сентябре — на 1,8%.
В августе представитель Минэкономразвития сообщал РБК, что в ведомстве прогнозируют рост промышленности на 2% по итогам 2017 года.