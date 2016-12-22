Следователи начали проверку по факту ДТП с лесовозом в Марий Эл

Управление Следственного комитета по республике Марий Эл начало доследственную проверку после аварии микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с «КамАЗом». Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В настоящее время руководство следственного подразделения, наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты выехали на место происшествия для проведения необходимых проверочных мероприятий», — говорится в сообщении СК.
Столкновение пассажирского микроавтобуса и «КамАЗа», перевозившего лес, на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск в Килемарском районе Республики произошло около 17:30 мск. В МЧС уточнили, что автомобили столкнулись в пяти километрах от населенного пункта Визимьяры. Как сообщили РБК в пресс-службе МВД, вместимость микроавтобуса составляет 20 человек. По предварительной информации, он был «полностью забит». Официально в ведомстве не называют число погибших и пострадавших. «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о 14 погибших. Источники ТАСС и «РИА Новости» рассказали 12 жертвах ДТП.
В МВД считают, что причиной аварии могло послужить ухудшение погодных условий.