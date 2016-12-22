Опубликовано видео с места аварии микроавтобуса и «КамАЗа» в Марий Эл

Появилось видео с места аварии микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с «КамАЗом» в республике Марий Эл. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На кадрах видны перевернувшийся микроавтобус и работающие на месте происшествия спасатели.
Авария произошла около 17:30 мск на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск в Килемарском районе Республики. Как уточнили в МЧС, автомобили столкнулись в пяти километрах от населенного пункта Визимьяры. По данным источника «Интерфакса», жертвами аварии стали 14 человек.
ТАСС и «РИА Новости» сообщали о 12 погибших. В пресс-службе регионального управления МВД рассказали РБК, что вместимость микроавтобуса — 20 человек. По предварительным данным, он был «полностью забит». В ведомстве считают, что причиной аварии могло стать ухудшение погодных условий.