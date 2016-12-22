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В Россию из ФРГ экстрадировали обвиняемого в покушении на полицейского
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В Россию из ФРГ экстрадировали обвиняемого в покушении на полицейского
Общество, 20:03
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В Россию из ФРГ экстрадировали обвиняемого в покушении на полицейского

Из Германии в Россию экстрадировали 35-летнего уроженца Чечни, обвиняемого в покушении на сотрудника полиции. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, обвиняемый подорвал самодельное взрывное устройство на железной дороге в Чечне по направлению Грозный — Закан-Юрт. В результате взрыва пострадал сотрудник кинологической службы полиции. По данному факту управление Следственного комитета России по Чеченской Республике возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов).

После этого, по данным МВД, обвиняемый скрылся за границей под чужим именем. МВД объявило мужчину в международный розыск. В ноябре 2016 года уроженца Чечни задержали в ФРГ. Мужчину доставили в Россию из Франкфурта-на-Майне 16 ноября.

Теги: Россия , ФРГ , Чечня , покушение
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