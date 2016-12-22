Кудрин попросил Пенсионный фонд не реагировать на «горячие заголовки» СМИ

Зеппельт призвал МОК ответить на слова Тягачева о расстреле Родченкова

Мединский назвал «анекдотом» сообщения о «стоп-листах» Минкультуры

При столкновении лесовоза и автобуса в Марий Эл погибли 14 человек

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В Россию из ФРГ экстрадировали обвиняемого в покушении на полицейского

Суд обязал бывшую жену Берлускони вернуть ему €60 млн алиментов

В МВД назвали предварительную причину аварии с 8 жертвами в Марий Эл

Глава РЖД оценил стоимость наземного метро в Москве в 50–60 млрд руб.

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Жертвами наводнения в пригороде Афин стали 16 человек

В Минздраве рассказали о заболеваемости туберкулезом в регионах