В МВД назвали предварительную причину аварии с 8 жертвами в Марий Эл

Плохие погодные условия могли стать причиной ДТП микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и лесовоза «КамАЗ» в Республике Марий Эл. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
«Буквально за час до ДТП пошел сильный снег, и, возможно, ухудшение погодных условий стало причиной ДТП», — сообщил собеседник агентства.
Авария случилась около 17:30 мск на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск в Килемарском районе республики. По данным регионального МЧС, ДТП произошло на 74-м км трассы Р-173 в 5 км от населенного пункта Визимьяры.
В ДТП погибли восемь человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД. По словам собеседника РБК, по предварительным данным, пострадали четыре человека. По данным источника ТАСС, ранения получили 14 человек.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие 27 спасателей и четыре единицы техники. В настоящее время на месте происшествия работают медики и сотрудники полиции.