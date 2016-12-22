У входа в Парк Горького установят зеркальную елку-куб за 12,6 млн руб.
Общество, 19:43
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У входа в Парк Горького установят зеркальную елку-куб за 12,6 млн руб.
На зимний сезон 2017–2018 годов у входа в столичный Парк Горького установят зеркальную елку-куб. Об этом сообщается на сайте портала госзакупок.
По условиям открытого конкурса елку планируют установить 15 декабря 2017 года и демонтировать 18 января 2018 года, указывается в конкурсной документации.
Начальная цена елки составляет 12,6 млн руб. Размер елки составляет 10х10х10 м. Центральная часть елки будет выполнена из лайтбоксов, подсвеченных светодиодными лентами. Также вся елка будет покрыта листами из зеркального серебра.