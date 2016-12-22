Российский туроператор West-line Travel приостановил деятельность

Туроператор West-line Travel заявил о приостановке деятельности. Принимающая сторона в ОАЭ заявила, что компания не внесла предоплату за туры и отказалась заселяить путешественников в отели. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В сообщении, опубликованном на сайте туроператора, говорится, что деятельность компании приостановлена в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками. Уточняется, что это связано с с сильным падением спроса на туры. Пострадавшим заказчикам рекомендовано обращаться за выплатами в страховую компанию «Согласие».

АТОР уточняет, что туроператор застрахован на 50 млн руб. и сделал взнос в фонд персональной ответственности в размере 1,43 млн руб. Аналитики считают, что этой суммы должно хватить на компенсации как тем туристам, которые еще не воспользовались туром, так и вылетающим в ближайшие дни.

По данным АТОР, арабская компания «Аль Халидия» получила от West-line Travel необеспеченные финансами платежки за заезды на 16 ноября и последующие дни. Принимающая сторона считает поручение, предоставленное российским туроператором, подложным, и намерена обратиться по этому поводу в правоохранительные органы.

«Мы работали с West-line travel только по предоплате. Ранее они направили нам платежку на заезды туристов сегодня и завтра, но деньги так и не пришли. Отели не смогут селить туристов бесплатно», — заявил генеральный директор компании Space Travel, входящей в группу «Аль Халидия», Артур Мурадян. Он добавил, что аналогичные проблемы могут возникнуть и в других странах, однако число клиентов туроператора невелико, и даже на популярных направлениях исчисляется единицами.

Туроператор West-line travel начал работу в 1996 году и специализировался на азиатских направлениях, как массовых, так и нишевых.