Жертвами наводнения в пригороде Афин стали 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли во время наводнения в пригороде Афин, еще более 20 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Министерство внутренних дел Греции.

Больше всего от наводнения пострадали жители города Мандра в районе Западная Аттика к северо-западу от Афин. Там было введено чрезвычайное положение. По словам мэра города Йанны Крикуки, горожане «попали в ловушку» в своих домах. Уровень воды в городе превышает 1 м.

По данным агентства AMNA, спасателям удалось найти двух пропавших без вести людей: пожилого мужчину, проживающего в районе Палеохори, и охотника, который ушел в лес накануне наводнения. Еще по меньшей мере пять человек считаются пропавшими без вести.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур в связи с наводнением. Об этом сообщает телеканал ERT. По его словам, страна переживает «трудные времена». Он также выразил свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших от стихийного бедствия.