В Волгограде загорелся склад лакокрасочных материалов

В Волгограде загорелся склад лакокрасочных изделий. По предварительным данным, его площадь составляет примерно 300 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

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Начальник управления Олег Гребенюк сообщил ТАСС об угрозе распространения огня на жилые дома, находящиеся поблизости.

Местное издание V1 сообщает, что загорелись и соседние склады (один охвачен пламенем полностью, второй — частично). По его информации, площадь пожара превысила 1 тыс. кв. м.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает об одном пострадавшем в результате пожара. Издание «Блокнот-Волгоград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет об одной погибшей.