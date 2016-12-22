В Японии извинились за отправление поезда на 20 секунд раньше расписания
Общество, 17:37
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В Японии извинились за отправление поезда на 20 секунд раньше расписания
Железнодорожная компания Tsukuba Express принесла извинения пассажирам за то, что поезд из Токио отправился в город Цукуба на 20 секунд раньше, чем в расписании. Об этом говорится в сообщении компании.
Инцидент произошел 14 ноября. Поезд должен был выехать в 9:44.40 по местному времени, а ушел в 9:44.20 (3:44.20 мск). Состав отправился раньше времени из-за того, что машинист не проверил расписание поездов.
В компании отметили, что никто из пассажиров не пожаловался в компанию за «раннее» отправление поезда.