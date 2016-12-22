Во ФСИН рассказали о разработке новых электронных браслетов

ФСИН начала разработку линейки новых электронных браслетов для арестантов и заключенных. Об этом глава управления организации наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ведомства Евгений Лукьянец сообщил «Интерфакс».



По словам чиновника, предполагается создание нескольких типов устройств для разных видов уголовного наказания и меры пресечения. Он уточнил, что производством будут заниматься исключительно российские компании.

Лукьянец уточнил, что браслеты, возможно, будут взаимодействовать с другими информационными системами, такими как «Безопасный город», но это пока «всего лишь задумки».