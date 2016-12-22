Производитель показал первый модернизированный Ту-160

Стратегический бомбардировщик Ту-160 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова (филиал ПАО «Туполев») показал первый модернизированный Ту-160. Министерство обороны намерено полностью заменить стратегические бомбардировщики Ту-160 на ракетоносцы нового образца в ближайшие годы. Об этом заявил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

«Все самолеты Ту-160, которые сейчас есть в составе дальней авиации ВКС России, будут полностью модернизированы. С учетом такого быстрого воспроизводства и имеющихся на сегодняшний день технологий, думаю, что это произойдет в ближайшие годы», — сказал Кобылаш.

Генерал-лейтенант 16 ноября посетил Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова (филиал ПАО «Туполев»), где прошла церемония выкатки опытного образца модернизированного Ту-160. Первый полет бомбардировщика назначен на февраль 2018 года. Перед этим он пройдет наземные испытания.

Затем его проверят летчики-испытатели 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны, только после этого самолет поступит в серийное производство.

Ту-160 является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом. Он вошел в эксплуатацию в 1987 году. В число особенностей самолета входит изменяемая геометрия крыла. Длина — 54,1 м, высота — 13,1 м, размах крыла — от 35,6 до 55,7 м в зависимости от модификации. Максимальная скорость бомбардировщика-ракетоносца — 2200 км/ч.

Впервые Ту-160 приняли участие в боевых действиях во время военной операции в Сирии. В ноябре 2015 года бомбардировщики нанесли удары крылатыми ракетами по объектам боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).