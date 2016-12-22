Минтранс рассказал об объеме фонда поддержки авиакомпаний

Объем фонда поддержки авиакомпаний может составить порядка 2 млрд руб. Об этом журналистам заявил министр транспорта Максим Соколов, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что он [объем фонда] должен быть в пределах 2 млрд руб., этого будет вполне достаточно, а формироваться он может постепенно», — сказал он. Министр добавил, что источники наполнения фонда пока не определены, будут предложены «разные варианты». «Мы предлагали и будем прорабатывать другие решения, которые не дадут дополнительной нагрузки на тариф для пассажиров или авиакомпаний», — отметил он.

Ранее 16 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев дал несколько поручений по созданию системы финансирования расходов на обеспечение прав пассажиров авиакомпаний, которые прекратили работу, сообщается на сайте правительства.

В частности, Максиму Соколову и главе Министерства финансов Антону Силуанову совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» поручено рассмотреть вопрос создания компенсационного фонда, «формируемого в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, или денежных средств, получаемых ПАО «Аэрофлот» от иностранных авиаперевозчиков за пролет над территорией России».