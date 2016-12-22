Акции ВТБ достигли минимумов с декабря 2014 года

Акции банка ВТБ на Московской бирже подешевели днем почти на 10%, обновив минимумы с декабря 2014 года. Аналитики связывают это с реорганизацией, а также допускают выход на рынок крупного держателя пакета акций

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Акции банка ВТБ на Московской бирже в четверг, 16 ноября, к 14:30 мск подешевели до 5,01 коп., падение составило 9,4% с момента открытия торгов. Аналитики, опрошенные РБК, называют три причины снижения стоимости бумаг до минимумов с декабря 2014 года. С начала недели бумаги ВТБ потеряли в цене более 15%, в том числе в среду упали на 5,6%.

«Мы не комментируем рыночные колебания стоимости акций ВТБ. Нет абсолютно никаких фундаментальных оснований для понижения стоимости наших ценных бумаг. Банк уверенно движется к выполнению цели по прибыли за 2017 год, а также всех задач, намеченных трехлетней стратегией ВТБ», — ответили на запрос РБК в пресс-службе банка.

Падение акций могло быть связано с грядущей реорганизацией банка путем присоединения ВТБ24, считает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. На внеочередном общем собрании акционеров ВТБ 9 ноября было принято решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему ВТБ24 с 1 января 2018 года. Тогда же была утверждена цена выкупа бумаг у акционеров, которые проголосуют против реорганизации. Цена была установлена на уровне 3,8 коп. Это более чем в полтора раза ниже рыночной цены одной акции ВТБ на Московской бирже на момент закрытия торгов 9 ноября (6,1 коп.).

По мнению Ганелина, падение цены акций может иллюстрировать отложенную реакцию миноритарных акционеров, несогласных с реорганизацией банка.

Помимо этого снижение котировок акций ВТБ также может говорить о том, что один из миноритарных держателей акций ВТБ продает значительный пакет по какой-либо другой причине, рассуждает он. «Акции могут продавать как крупные акционеры, так и крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ)», — добавляет Ганелин. Серьезную просадку котировок Ганелин объясняет тем, что акции ВТБ выглядят достаточно дорого по сравнению с другими банками (например, по мультипликаторам ВТБ оценивается дороже Сбербанка) и не пользуются большим спросом у инвесторов. Поэтому в случае продажи одним миноритарием большого пакета акций мы можем наблюдать сильную просадку в динамике», — добавляет он.

По оценкам старшего портфельного управляющего УК «КапиталЪ» Вадима Бит-Аврагима, сегодня оборот по акциям ВТБ вырос более чем в три раза по сравнению со средним оборотом за последние три меся​ца (4,5 млрд руб. против 900 млн руб.). «Бумага снижается на фоне растущих объемов, это говорит о том, что какой-то крупный игрок выходит на рынок», — добавляет он.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко связывает падение бумаг ВТБ с техническим срабатыванием margin call после того, как котировки пробили минимальный порог в 6 коп. на фоне большого оборота в течение дня (более 9 млн лотов). В подавляющем большинстве случаев цена выкупа акций всегда находится ниже рыночной цены, то есть это не могло послужить драйвером падения котировок, добавляет аналитик. «Отправной точкой стало 14 ноября, когда бумаги закрылись ниже предыдущего минимума, это вызвало шквал продаж», — резюмирует Ващенко.