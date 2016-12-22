Москвич зарубил отца декоративным мечом
Общество, 14:17
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Москвич зарубил отца декоративным мечом
Житель Москвы убил отца декоративным мечом, сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.
Преступление произошло в жилом доме на Севастопольском проспекте. 32-летний мужчина и его 66-летний отец выпивали вместе. Сын нанес отцу более 20 ударов сувенирным оружием. От полученных травм потерпевший умер на месте. Причины конфликта неизвестны.
Фигурант дела полностью признал свою вину и пояснил, что был сильно пьян. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие просит об аресте обвиняемого. Расследование продолжается.
РЕН ТВ уточняет, что меч, ставший орудием преступления, был подарен покойному накануне. По данным телеканала, убийство произошло 14 ноября, тело мужчины обнаружили на день позже.