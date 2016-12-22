Жертвами взрыва около ресторана в Кабуле стали 18 человек
Общество, 14:05
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Жертвами взрыва около ресторана в Кабуле стали 18 человек
При взрыве в районе одного из ресторанов в столице Афганистана Кабуле погибли не менее 18 человек. Предположительно, в этом ресторане проходила встреча высокопоставленных членов афганской партии «Исламское общество Афганистана». Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Взрыв произошел в автомобиле, который был припаркован возле ресторана, расположенного в северо-западной части города. Погибли восемь полицейских и 10 мирных жителей. Еще не менее 10 человек ранены.
По словам очевидцев, взрыв уничтожил не менее трех автомобилей, стоящим рядом зданиям также нанесен урон.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.