В Москве суд смягчил меру пресечения бывшему главе «Нафтогаза Украины»

Таганский суд Москвы отказал следствию в заключении под стражу бывшего руководителя Государственного управления делами Украины и бывшего главы НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Бакая. Он обвиняется в хищении $12 млн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Сухинину.
«В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 января следующего года», — пояснила Сухинина. Под домашним арестом экс-глава «Нафтогаза Украины» будет находиться в Московской области.
Уголовное дело против Бакая было возбуждено 12 июля. Таганский суд Москвы 27 октября заключил его под стражу. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на сумму 630 млн руб. 31 октября Арбитражный суд столицы признал его банкротом из-за долгов как минимум на 1,6 млрд руб. Объем требований от одного из его кредиторов, RCB Bank Ltd, составил 627,8 млн руб.
Мосгорсуд 8 ноября, рассматривая апелляционную жалобу на арест Бакая, вернул ходатайство о его аресте в Таганский суд для нового рассмотрения с новым составом суда.