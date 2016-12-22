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На трассе в Швеции перевернулся грузовик с тефтелями
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На трассе в Швеции перевернулся грузовик с тефтелями
Общество, 13:37
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На трассе в Швеции перевернулся грузовик с тефтелями

На одной из автотрасс в округе Скараборг на западе Швеции перевернулся грузовик, перевозивший около 20 т ​тефтелей. Прицеп с грузом оказался тяжелее грузовика. Об этом сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на офицера полиции Томми Эрмиксона.

Инцидент произошел между городами Скара и Йётене. Водитель транспортного средства не справился с управлением на замерзшей дороге, и грузовик соскользнул в канаву. В результате инцидента никто не пострадал.

Часть тефтелей после аварии оказалась на дороге. По словам Эрмиксона, их придется выгрузить из трейлера, прежде чем его можно будет транспортировать с места ЧП, но это займет целую ночь.

Полиция предупреждает водителей, что в Скараборге​ много проблемных дорог. Они в основном маленькие и довольно скользкие зимой.

Теги: ДТП , Швеция , грузовик , тефтели
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