На трассе в Швеции перевернулся грузовик с тефтелями

На одной из автотрасс в округе Скараборг на западе Швеции перевернулся грузовик, перевозивший около 20 т тефтелей. Прицеп с грузом оказался тяжелее грузовика. Об этом сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на офицера полиции Томми Эрмиксона.
Инцидент произошел между городами Скара и Йётене. Водитель транспортного средства не справился с управлением на замерзшей дороге, и грузовик соскользнул в канаву. В результате инцидента никто не пострадал.
Часть тефтелей после аварии оказалась на дороге. По словам Эрмиксона, их придется выгрузить из трейлера, прежде чем его можно будет транспортировать с места ЧП, но это займет целую ночь.
Полиция предупреждает водителей, что в Скараборге много проблемных дорог. Они в основном маленькие и довольно скользкие зимой.