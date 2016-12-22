Правительство Хабаровского края отказалось приостанавливать полеты L-410

Полеты самолетов L-410, аналогичных разбившемуся накануне в районе поселка Нелькан в Хабаровском крае, не приостановлены. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Шпорт, сообщается на сайте регионального правительства.

«Пока ничего сказать точно нельзя, нужно разобраться в причинах. Полеты L-410 в крае не приостановлены, оснований для этого нет», — сообщил глава региона. Он добавил, что главная задача сейчас — спасти выжившую в катастрофе девочку.

Шпорт также сообщил, что семьям погибших и пострадавших в ближайшее время будут выплачены компенсации. Необходимые для этого документы уже подписаны. Также организуется размещение и питание для прибывающих в Нелькан на опознание.

Пассажирский самолет L-410, принадлежавший компании «Хабаровские авиалинии», разбился 15 ноября при заходе на посадку. На борту находились семь человек — пять пассажиров и два члена экипажа. Выжила только трехлетняя Жасмина, летевшая в сопровождении другого пассажира. 16 ноября девочку доставили в больницу Хабаровска, ее состояние оценивается как средней тяжести.