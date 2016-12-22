Twitter заявил о работе над новой программой подтверждения подлинности

Социальная сеть Twitter заявила о работе над новой программой верификации аккаунтов своих пользователей. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети.
«Мы работаем над новой программой верификации и удостоверения подлинности», — говорится в сообщении.
«Мы осознаем, что создали путаницу и должны разрешить проблему», — отметили в компании. В Twitter добавили, что заявки на верификацию временно не принимаются.
Как отмечает газета The Washington Post, Twitter лишил статуса верифицированных аккаунты некоторых националистов и ультраправых. Статуса верифицированного, в частности, лишился организатор праворадикального протеста в Шарлоттсвилле Джейсон Кесслер.
Соцcеть Twitter 10 ноября приостановила верификацию пользователей для того, чтобы пересмотреть политику соцсети по отношению к верификации. В компании отмечали, что первоначально галочка напротив имени пользователя должна была использоваться для того, чтобы подтвердить его личность. Позднее однако ее стали использовать как критерий известности и популярности аккаунта.
По данным телеканала USA Today, действия Twitter связаны с тем, что галочку, свидетельствующую о верификации, получил Джейсон Кесслер.