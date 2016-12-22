В Подмосковье ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию

В Подмосковье 14 ноября была пресечена деятельность нарколаборатории. Двух человек задержали по подозрению в незаконном производстве и сбыте синтетических наркотиков. Об этом говорится в сообщении ФСБ, которое поступило в РБК.

Операцию провели сотрудники ФСБ России во взаимодействии с Федеральной таможенной службой (ФТС) России. В результате оперативно-разыскных мероприятий подпольная нарколаборатория была обнаружена в частном домовладении сельского поселения в отдаленном районе.

Подозреваемых задержали во время производства очередной партии наркотиков. Ими оказались жители Краснодара. У них было обнаружено и изъято не менее 20 кг готового наркотика, 240 л наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и химические вещества.

Во время задержания один из подозреваемых попытался уничтожить лабораторию и поджег легковоспламеняющиеся химикаты, однако оперативники потушили пожар собственными силами.

Следственное управление ФСБ России возбудило против задержанных уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.