В Италии появился официальный гимн
Политика, 10:45
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В Италии появился официальный гимн
«Песня итальянцев» на слова Гоффредо Мамели (Il Canto degli Italiani, «Песнь итальянцев», «Братья итальянцы») стала официальным гимном Италии. Такое решение принял комитет по конституционным делам итальянского сената, сообщает La Repubblica.
Фактически это произведение было гимном Италии с 1946 года, однако до сих пор это не было прописано в законодательстве.
Текст песни был написан в 1847 году. Музыку написал оперный певец и композитор Микеле Новаро. В октябре 1946 года Совет министров Италии, который координировал Алсиде Де Гаспери, разрешил песню для «временного» использования в качестве государственного гимна страны.
Песня исполняется на государственных мероприятиях и спортивных соревнованиях в Италии.