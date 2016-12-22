Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,35 59,81 EUR Нал. 71,14 70,47 USD Бирж. 59,97 -0,24 EUR Бирж. 70,65 -0,40 USD ЦБ. 60,25 +0,63 EUR ЦБ. 71,17 +1,49 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 7430,01 +119,82 ММВБ 2144,81 +0,61% РТС 1126,55 +0,90% Brent 62,10 +0,42% DJIA 23271,28 -0,59% Nasdaq 6706,21 -0,47% FTSE 7372,61 -0,56%
В Москве избили помощника депутата «Единой России»
Лента новостей
В Москве избили помощника депутата «Единой России» 10:35, Общество Глава Киргизии за неделю до ухода разорвал шесть соглашений с Казахстаном 10:28, Политика Глава RT Симоньян прокомментировала американский закон об иноагентах 10:26, Общество Один шаг до пропасти: чем грозит российскому спорту решение WADA 10:08, Общество Жители Нелькана попросили посмертно наградить спасшую ребенка учительницу 09:22, Общество Аналитики АКРА предупредили о снижении цен на сталь в России к 2022 году 09:02, Бизнес Автор «Черного лебедя» назвал главные угрозы человечеству 09:01, Общество Нассим Талеб: «Патология нашего времени — потеря контакта с реальностью» 09:00, Интервью Самые быстрорастущие компании России: свежий номер журнала РБК 09:00, Бизнес В Зимбабве после ареста Мугабе приехал его главный политический оппонент 08:59, Политика При взрыве автомобиля в Тель-Авиве погиб один человек 08:40, Общество Рейтинг РБК: 50 самых быстрорастущих компаний России 08:35, Бизнес LinkedIn сохранил 60% пользователей в России после года блокировки 08:00, Технологии и медиа На двух станциях московского метро произошел сбой 07:53, Общество Самолет МЧС прибыл к месту авиакатастрофы в Хабаровском крае 07:49, Общество Семь чемпионов, два новичка: кто вышел на ЧМ-2018 07:18, Спорт  Совет WADA отказался восстановить в правах РУСАДА 07:17, Общество СМИ сообщили о переводе убийцы Чарльза Мэнсона из тюрьмы в госпиталь 07:16, Общество Определились все участники ЧМ-2018 по футболу в России 07:12, Спорт Австралийский дипломат разбился в США из-за игры 06:39, Общество Жуков на заседании WADA отказался безоговорочно признать доклад о допинге 06:38, Общество Павленский призвал к борьбе с чудовищной ситуацией в судах Франции 05:53, Общество Центробанк уличил россиян в скупке новых купюр по цене дороже номинала 05:53, Общество Врачи сообщили о состоянии выжившей в катастрофе под Хабаровском девочки 05:09, Общество В Нигерии в серии терактов погибли 18 человек 04:58, Политика В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,7 04:09, Общество Принадлежавшая Рыболовлеву картина да Винчи ушла за рекордную сумму 04:09, Общество В Госдепе заявили о непонимании в России закона об иностранных агентах 03:43, Политика
В Москве избили помощника депутата «Единой России»
Общество, 10:35
0
В Москве избили помощника депутата «Единой России»

В Москве в среду, 15 ноября, двое неизвестных избили помощника депутата Госдумы от партии «Единая Россия». Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

«В 16:30 в дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что в подъезде неизвестные избили ее мужа Дмитрия Макаренкова», — рассказал источник в ГУ МВД по Москве.

На помощника депутата напали, когда он ​заходил в подъезд жилого дома на Осеннем бульваре, добавил собеседник РБК.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), проводится расследование.

По словам источника, Макаренков также является председателем правления организации «Горный край», отметил он.

«Горный край» — ​межрегиональная общественная организация содействия развитию предпринимательской деятельности и внутреннего туризма.

Теги: Москва , нападение , «Единая Россия» , Депутаты
Главное
Совет WADA отказался восстановить в правах РУСАДА Общество
Материалы по теме
В Якутске полицейские избили студента на акции в поддержку Навального Политика
В Москве неизвестные избили кандидата в муниципальные депутаты Политика
В Петербурге главу муниципального округа избили бейсбольными битами Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку