В Москве избили помощника депутата «Единой России»

В Москве в среду, 15 ноября, двое неизвестных избили помощника депутата Госдумы от партии «Единая Россия». Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
«В 16:30 в дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что в подъезде неизвестные избили ее мужа Дмитрия Макаренкова», — рассказал источник в ГУ МВД по Москве.
На помощника депутата напали, когда он заходил в подъезд жилого дома на Осеннем бульваре, добавил собеседник РБК.
Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), проводится расследование.
По словам источника, Макаренков также является председателем правления организации «Горный край», отметил он.
«Горный край» — межрегиональная общественная организация содействия развитию предпринимательской деятельности и внутреннего туризма.