СМИ сообщили о переводе убийцы Чарльза Мэнсона из тюрьмы в госпиталь

Пожизненно осужденного 83-летнего серийного убийцу Чарльза Мэнсона перевели из калифорнийской тюрьмы в госпиталь. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.
Мэнсон был переведен из тюрьмы в госпиталь города Бэйкерсфилд три дня назад в сопровождении пяти сотрудников полиции. Согласно источникам издания, состояние заключенного ранее «стабильно ухудшалось», и смерть его может стать «делом времени».
Очевидцы подтверждают, что из тюрьмы в медучреждение перевели заключенного в сопровождении охраны.
В последний раз Мэнсона госпитализировали из-за серьезных проблем со здоровьем в январе. Через четыре дня его вернули в место заключения.
Мэнсон и члены его банды — так называемой «семьи» — были осуждены за убийство беременной жены режиссера Романа Полански Шэроон Тейт и еще шести человек в 1969 году. Последователи Мэнсона пытались начать «расовую войну». Мэнсон был приговорен к пожизненному заключению.