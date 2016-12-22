Австралийский дипломат разбился в США из-за игры

Сотрудник австралийской миссии при ООН Джулиан Симпсон упал с балкона в Нью-Йорке, играя «на доверие», сообщили в полиции города. Об этом сообщает телеканал ABS.

Согласно информации правоохранителей, дипломат упал с балкона седьмого этажа дома на Клинтон Стрит, что на Манхэттене, во время вечеринки. Он выпивал с друзьями, а затем сыграл с одним из них «на доверие».

Sydney Morning Herald сообщает детали произошедшего. По данным издания, Симпсон, его жена и несколько друзей забрались на террасу на крыше здания. Они забрались туда, чтобы полюбоваться на окрашенное в радужный флаг здание Эмпайр Стейт Билдинг в честь разрешения однополых браков в Австралии. Симпсон начал заигрывать с женой одного из гостей. Он вступил в конфликт с мужем этой женщины. Симпсон предложил ему сыграть «на доверие», чтобы доказать мужу женщины, что тот может ему доверять. Для этого он доложен был удержать дипломата от падения, однако тот соскользнул с края балкона и упал.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбул назвал случившееся «трагедией». Глава МИД страны Джили Бишоп заявила, что «глубоко опечалена» смертью своего сотрудника. «Он был ярким, увлекающимся, умным молодым человеком. Он действительно имел прекрасное будущее перед ним», — сказала она.

Согласно данным полиции, Симпсон находился в Нью-Йорке составе австралийской миссии в течение двух лет. Ему было 30 лет.