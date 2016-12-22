В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Бардинском и Тертерском районах Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает агентство APA.

Эпицентр землетрясения находился в 10 км к югу от города Барда на западе страны, на глубине 25 км.

По предварительным данным, о погибших не сообщается. В Тертерском районе разрушены два частных дома, один человек пострадал. В самом тертере повреждены восемь домов.

Как сообщает армянское издание News.Am, подземные толчки ощущались в соседней Армении и на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Там магнитуда доходила до 2-3 и 3-4 соответственно.

12 ноября в восточных районах Ирака и западных — Ирана произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Наиболее пострадала иранская провинция Керманшах. В Иране жертвами стихии стали 530 человек, пострадали 7600 человек. В Ираке погибли 11 человек. Эпицентр землетрясения находился в области Халабджа, в районе контролируемого иракскими курдами города Сулеймания. Толчки ощущались на всем Ближнем Востоке — от Турции до Саудовской Аравии.