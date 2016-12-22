Бастрыкин поручил СК взять под контроль проверку ДТП под Ростовом-на-Дону

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил взять контроль центрального аппарата проверку обстоятельств ДТП в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил взять на контроль в центральном аппарате СК России ход и результаты доследственной проверки в Ростовской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МВД возбудило уголовное дело по факту произошедшего по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). СКР начал доследственную проверку обстоятельств ДТП.

Микроавтобус «Газель» столкнулся 15 октября со стоявшим на обочине грузовиком «КамАЗ» на 1114 км трассы «Дон» в Азовском районе Ростовской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. В результате столкновения погибли пять человек в возрасте от 14 до 51 года, шестеро были ранены. Водитель микроавтобуса не пострадал. Как сообщал «Интерфакс», в микроавтобусе ехали футбольные фанаты с товарищеского матча Аргентины и Нигерии. Матч проходил накануне, 14 ноября, в Краснодаре.