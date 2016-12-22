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Горсовет отправил мэра Старого Оскола в отставку
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Горсовет отправил мэра Старого Оскола в отставку
Политика, 02:46
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Горсовет отправил мэра Старого Оскола в отставку

Совет депутатов Старого Оскола на заседании горсовета большинством голосов проголосовал за отставку мэра города Александра Гнедых. Об этом сообщает региональное агентство «Бел.RU».

Как выяснило агентство, депутаты в своем решении опирались на законодательство о принципах местного самоуправления. В частности, они дважды дали неудовлетворительную оценку главе города. В июне депутаты предъявили Гнедых список претензий из 57 пунктов, предложив мэру до сентября сформулировать на них ответ. В итоге в сентябре Гнедых смог ответить на 29, а на 16 претензий ответ был неполным. Городские депутаты обвиняют мэра в ответственности за плохое состояние дорог, плохую работу с инвесторами, непрозрачное ценообразование при предоставлении застройщикам земель под жилье, а также в неэффективном распоряжении муниципальным имуществом. Особое внимание было обращено на нарушения при сносе здания 1904 года постройки.

Те же претензии были озвучены на заседании горсовета 15 ноября, по итогам которого Гнедых был снят со своего поста.

Мэр считает свою отставку незаконной. В своем видеообращении в YouTube он заявляет, что считает «действия депутатов не нормативными, не процессуальными». Я буду бороться за справедливость, за законность путем обжалования решения в суде. И дойду, если такое потребуется, до Верховного суда РФ», — сказал Гнедых.

В первый раз, как сообщает местное издание в горсовете потребовали отставки Гнедых в октябре, сообщает портал «7x7». Тогда за снятие мэра с должности проголосовали 17 депутатов.

Теги: отставка , горсовет , Старый Оскол , Мэр , Александр Гнедых
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