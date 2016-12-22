Минюст потребовал дисквалифицировать адвоката за вынос тетради из СИЗО

Минюст требует дисквалифицировать адвоката Ольгу Динзе, защищающей обвиняемого в теракте в Санкт-Петербурге Акрама Азимова за то, что она попыталась вынести тетрадь с его записями. Об этом адвокат сообщила газете «Ведомости».

По словам адвоката, ведомство считает, что ее действия нарушают установленный законом порядок переписки. Минюст объяснил, что Динзе незаконно получила тетрадь с записями Азимова и вынесла их из СИЗО «Лефортово», где он содержался. В этой связи ведомство настаивает на дисциплинарном взыскании — дисквалификации адвоката. Сама Динзе считает, что в ее действиях не было никаких нарушений, так как она действовала на основе воли подзащитного, который не разрешил показывать тетрадь сотрудникам СИЗО. Она добавила, что это — обычная практика, а подобные записи являются адвокатской тайной.

По мнению защищающего Динзе адвоката «Агоры» рамиля Ахметгалиева, письменное общение обвиняемого с адвокатом допустимо и не является перепиской, которая для него по закону ограничена.Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов Андрей Сучков также считает, что законодательного запрета для проноса документов защитником в СИЗО нет, так как они не являются средствами связи.

В августе сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали Динзе в СИЗО и отказывались выпустить в течение нескольких часов. Причиной стало то, что она пыталась вынести за пределы учреждения тетрадь, в которой была изложена позиция обвиняемого. Динзе объяснило это тем, что ей было затруднено общение с подзащитным, а свидания приходилось ждать месяцами. Кроме того, адвокат подозревала, что во время свиданий они прослушиваются сотрудниками ФСБ.

Подзащитный Динзе Акрам Азимов вместе с братом Аброром обвиняются в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, в котором погибли 16 человек. Акрам обвиняется в «получении денег от международной террористической организации». Аброру же, как считает следствие, совершивший взрыв смертник звонил перед терактом. Всего в деле 11 фигурантов.