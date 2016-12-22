В центре Брюсселя полиция задержала более 30 участников беспорядков

Правоохранители Брюсселя задержали 31 участника беспорядков в центре бельгийской столицы, заявил пресс-секретарь полиции Оливье Клос. Об этом сообщает издание Dernière Heure.

По словам Клоса, собравшиеся на несанкционированную акцию «сбились в группы» и начали беспорядки. «Вследствие этого полиция немедленно вмешалась, жестко и без промедления. На данный момент ситуация под контролем», — заверил он.

Об использовании федеральной полиции заявил также глава МВД станы Жан Жамбон.

​По свидетельствам очевидцев, ущерб нанесен стоявшим близ площади автомобилям и торговым точкам, а также окнам библиотеки Мутпунт. Кроме того, собравшиеся разобрали ограждения, стоявшие вокруг строившихся декораций для «праздника зимы», чтобы сделать из них баррикады против полиции.

Несанкционированная встреча с популярным в соцсетях блогером, рэпером и юмористом Vargasss92 переросла в беспорядки в среду 15 ноября на площади Монне в столице Бельгии. Он призвал своих поклонников явится туда на встречу с ним, в результате на площади появились сотни молодых людей. Власти вызвали на площадь более 50 сотрудников полицейских спецподразделений, на что собравшиеся ответили беспорядками. Их разогнали, в том числе, с помощью водометов.

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