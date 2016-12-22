Иностранные инвесторы приобрели почти 70% новых евробондов «Газпрома»

Зарубежные инвесторы приобрели почти 70% новых евробондов компании «Газпром» в евро, сообщил агентству «Интерфакс» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, который выступил одним из организаторов сделки.

«Газпром» 15 ноября разместил выпуск семилетних еврооблигаций на €750 млн с доходностью 2,25%. Книга заявок на долговые бумаги компании, как пишет агентство, «была переподписана более чем вдвое».

По словам Шулакова, основными покупателями еврооблигаций компании стали инвесторы из континентальной Европы — на их долю пришлось 48% объема размещения. «На долю инвесторов из Германии пришлось почти 16%, из Италии — примерно 4,5%. Доля инвесторов из Швейцарии составила около 9%, из Великобритании — около 7%», — уточнил он. В сделке также приняли участие инвесторы из Тайваня и США. Российские инвесторы приобрели около 32% евробондов «Газпрома».

Шулаков подчеркнул, что ставка компании по новому выпуску в евро является «самой низкой из всех находящихся в обращении российских долговых бумаг». ​Он отметил, что новое успешное размещение «говорит о готовности инвесторов принимать кредитный риск «Газпрома» в Европе почти на четверть ниже в терминах купона».

В свою очередь руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, который также работал над сделкой, подчеркнул, что «Газпром» достиг «феноменальных результатов, снизив доходность с 3,125 до 2,25% в течение последнего года». На евробонды «Газпрома» было подано более 170 заявок из России, континентальной Европы, Великобритании, Азии и США, рассказал Соловьев «Интерфаксу».

В марте Денис Шулаков сообщил, что зарубежные инвесторы приобрели около 75% выпуска новых еврооблигаций «Газпрома». В общей сложности компания тогда разместила евробонды на сумму $750 млн, их уровень доходности составил 4,95%. Первый вице-президент Газпромбанка отмечал, что это размещение «стало фактически первой сделкой для emerging markets (развивающихся рынков. — РБК) в условиях очень высокой волатильности в свете повышения ключевой ставки ФРС США».