Путин передал президенту Армении похищенную картину Михаила Врубеля

Владимир Путин передал армянскому президенту Сержу Саргсяну полотно Михаила Врубеля «Демон и ангел с душой Тамары», которая была похищена из музея в Армении в 1995 году. Найденную работу отреставрировали в Третьяковской галерее

Владимир Путин и Серж Саргсян (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин передал армянскому лидеру Сержу Саргсяну картину Михаила Врубеля «Демон и ангел с душой Тамары», которая была похищена 22 года назад из Музея русского искусства в Ереване. Картину Путин торжественно передал в Третьяковской галерее, которую стороны посетили после официальных переговоров, сообщается на сайте Кремля.

Саргсян приехал в Москву в связи с началом Дней культуры Армении в России. «Мы очень рады тому, что и на этом направлении мы эффективно сотрудничаем», — обратился к нему Путин на встрече в Кремле. «Вы знаете, наши правоохранительные органы возвращают похищенную в Армении картину Врубеля», — добавил он.

Картина «Демон и ангел с душой Тамары» входит в серию иллюстраций к поэме Михаила Лермонтова «Демон». Она находилась в коллекции профессора Арама Абрамяна, на основе которой был основан Музей русского искусства в Ереване. Музей впоследствии стали называть «маленькой Третьяковкой».

В 1995 году работу Врубеля похитили из музея. Более 20 лет ее местонахождение было неизвестно, за это время полотно получило значительные разрушения. Правоохранительные органы нашли ее и передали в Третьяковскую галерею на реставрацию. Специалисты собрали произведение мастера символизма «буквально по крупицам».